В Пензе определили дату начала приема заявок на путевки в лагеря

02.03.2025 | 12:19

В Пензе в этом году прием заявок от родителей, которые хотят отправить детей на отдых в летний лагерь, начнется 1 апреля. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Старт приема заявок на путевки - 9:00 ровно. Процедура продолжится вплоть до начала последней лагерной смены.

«По заявлениям, поступившим в уполномоченные органы ранее или позже установленного срока, формируется решение об отказе в предоставлении путевки на детский отдых», - говорится в документе.

Известно, что в 2024-м приняли новый порядок приема заявок на путевки. Теперь родители должны пользоваться порталом госуслуг. В прошлом году процедура стартовала 8 апреля.

Ранее сообщалось, что стоимость отдыха в лагере в 1 смену в 2025 году будет равняться 25 628 рублям. Из них 6 416 - родительская плата, оставшаяся часть (19 212) покроется из областного бюджета.