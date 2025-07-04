Результаты отбора детей на отдых в лагере «Орленок» пересмотрят

04.07.2025 | 15:28

В Пензенской области пересмотрят результаты отбора детей, которые должны отправиться на отдых в лагерь «Орленок», предупредили в региональном минобре.

Причина пересмотра, который проведут с 4 по 7 июля, - сбой в системе «Орленка».

«Будут рассмотрены все заявки, поданные в период конкурсного отбора», - рассказали в пресс-службе министерства.

Новые результаты опубликуют 8 июля на сайте ведомства.

«Орленок» - крупнейший в России лагерь отдыха и оздоровления детей. Он расположен в Туапсинском районе Краснодарского края и ежегодно принимает около 20 000 ребят. Туда отправляют отдыхать одаренных юных жителей Пензенской области.