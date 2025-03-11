Еще в одном районе области готовятся ввести карантин по бешенству

11.03.2025 | 12:21

В Белинском районе готовятся ввести карантин по бешенству. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Эпизоотический очаг выявлен в ООО «Студеновское», расположенном в селе Студенка на улице Рабочей. Территорию села планируют объявить неблагополучной по бешенству на срок 60 календарных дней.

В Студенке будет запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с четвероногими. Также будет запрещен вывоз домашних животных и отлов диких зверей для вывоза в зоопарки.

Кроме того, в селе должны сделать прививки домашним животным и изолировать бесхозных.

Территорию, где выявлено заболевание, не смогут посещать посторонние граждане, кроме специалистов по его ликвидации и сотрудников государственной ветеринарной службы. В очаге бешенства проведут дезинфекцию и дератизацию.

Ранее очаги бешенства были обнаружены еще в 2 районах Пензенской области. Один из них расположен на улице Полбицина в рабочем поселке Пачелма, второй - в селе Хотяново Сердобского района. В обоих населенных пунктах введен карантин на 60 календарных дней.