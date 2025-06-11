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Общество

Клещи стали чаще нападать на жителей Пензенской области

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За неделю в Пензенской области к медикам с укусами клещей обратилось 105 человек, в том числе 51 ребенок младше 14 лет. Об этом сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Показатель почти в 1,5 раза больше, чем неделей ранее, когда зарегистрировали лишь 72 нападения. В числе жертв кровососов оказался 41 ребенок.

Всего с начала сезона активности клещей помощь потребовалась 958 жителям области, в том числе 368 детям.

С начала сезона специалисты исследовали в лаборатории 690 членистоногих, снятых с людей. В 135 пробах (19,6%) обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза. С января по май включительно было зарегистрировано 6 случаев ИКБ: 1 - в Шемышейском районе (заражение произошло в 2024-м), 1 - в Кузнецке и 4 - в Пензе.

Кроме того, в мае у жителя Пензы диагностировали клещевой вирусный энцефалит. Случай оказался завозным: клещ укусил мужчину, когда он находился в Псковской области, эндемичной по этому заболеванию. Дома у пензенца начались сильные головные боли и поднялась температура. Его госпитализировали и начали лечение, которое закончилось выпиской пациента.

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