На пляже можно подхватить грибок, кишечную инфекцию и паразитов

10.06.2025 | 08:43

Отдых на пляже может обернуться проблемами со здоровьем. Об этом «Газете.Ru» рассказала член Российской гастроэнтерологической ассоциации Эльвира Комкова.

Она объяснила, что основные возбудители кишечных инфекций делятся на три большие группы: бактерии (кишечная палочка, сальмонелла, шигелла и прочие), вирусы (ротавирус, норовирус и т. д.) и простейшие (лямблии, криптоспоридии и т. п.).

«Пути заражения ими примерно одинаковы: вы можете случайно проглотить воду при купании (особенно рискованно это в стоячих водоемах), употребить в пищу немытые фрукты, ягоды, овощи, есть любую другую пищу грязными руками. Наиболее опасен контакт с песком, где есть фекалии животных или людей», - рассказала гастроэнтеролог.

Для кишечных инфекций характерны диарея, рвота, температура, боли в животе. При таких симптомах лучше не заниматься самодиагностикой, а обратиться к терапевту или гастроэнтерологу.

«Основные возбудители грибковых инфекций - это дерматофиты, которые поражают стопы и ногти, а также кандиды, проникающие в кожные складки. Чтобы заразиться, нужно ходить босиком в общественных душевых или по мокрому песку, использовать чужие полотенца и обувь, а также долго носить мокрый купальник (это может привести к развитию молочницы)», - предупредила Эльвира Комкова.

Характерные признаки заражения грибком - зуд, шелушение кожи, покраснение, трещины (при микозе стоп), белый налет (при кандидозе). В этих случаях следует обратиться к дерматологу.

Паразитами (чаще всего это гельминты и простейшие) можно заразиться при купании в водоемах с водой, где они присутствуют, а также если ходить босиком по песку, загрязненному фекалиями животных (в них живут токсокары), лежать, есть, играть на песке, а затем дома не помыть руки и ноги.

Симптомы заражения зависят от вида паразита, но чаще это зуд кожи, сыпь, расстройства ЖКТ, слабость.

Эльвира Комкова перечислила несколько правил, которые помогут избежать проблем со здоровьем после пребывания на пляже.

Следует избегать водоемов со стоячей или нечистой водой. Нельзя глотать воду при купании (особенно надо следить, чтобы это не произошло с детьми). Руки и ноги нужно мыть с мылом сразу после возвращения с пляжа. В душевых и по песку следует ходить в шлепанцах, а мокрый купальник не носить долго.

«Если после пляжа появились неприятные симптомы - обратитесь к врачу (терапевту, гастроэнтерологу, дерматологу, инфекционисту)», - рекомендовала врач.