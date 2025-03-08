В двух районах Пензенской области выявлены очаги бешенства

08.03.2025 | 11:28

В 2 районах Пензенской области обнаружены очаги бешенства. Указы об установлении ограничительных мероприятий размещены на сайте правительства региона.

Первый очаг расположен на улице Полбицина в рабочем поселке Пачелма, второй - в селе Хотяново Сердобского района.

В обоих населенных пунктах введен карантин по бешенству на 60 календарных дней. Там запрещен вывоз восприимчивых к заболеванию животных, проведение ярмарок и иных мероприятий, связанных с перемещением и скоплением стад, отлов диких особей.

На подворья, где находятся очаги заболевания, закрыт доступ посторонним лицам, за исключением специалистов ветеринарной службы и персонала, привлеченного для ликвидации.

За животными, контактировавшими с зараженными, должно быть организовано 10-дневное наблюдение. Также необходимо провести антирабическую вакцинацию собак, кошек, крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей.

Кроме того, на органы местного самоуправления возложена обязанность обеспечить отлов и изоляцию животных без владельцев.