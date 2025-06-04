Общество

В Пензенской области бешенство выявили у 17 животных

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В Пензенской области растет число жителей, пострадавших от нападения животных. В 2024 году к медикам обратились 2 773 укушенных (2 746 – в 2023-м, 2 645 – в 2022-м).

«Случаев заболевания людей бешенством не зарегистрировано», - сообщается в докладе регионального управления Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что в 2024-м заболеваемость бешенством среди животных сократилась на 39,3% по сравнению с 2023-м. Всего выявлено 17 зараженных особей: 6 собак, 6 кошек, 4 лисицы и 1 животное, которое отнесли к редкому виду.

В ведомстве заявили, что пятый год подряд в области ведущую роль в распространении бешенства играют домашние животные. Их заражают безнадзорные.

В прошлом году зарегистрировали 16 неблагополучных по бешенству населенных пунктов (25 – в 2023-м, 15 - в 2022-м). Наибольшая концентрация очагов заболевания наблюдалась в Колышлейском и Лунинском районах (по 2 в разных населенных пунктах). В Пензе зафиксировали 1 случай (носитель - кошка).

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