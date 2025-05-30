Сетевое издание|18+|Пятница|30 мая 2025|15:12
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+28oC
+29oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе зарегистрировали завозной случай клещевого энцефалита

Печать
Telegram

В Пензе зарегистрирован случай клещевого энцефалита. Он признан завозным: клещ укусил мужчину во время отдыха в эндемичном регионе.

Когда пострадавший вернулся домой, у него появились сильные головные боли и поднялась температура. Пензенца госпитализировали в областной клинический центр спецвидов медпомощи, сразу подтвердили диагноз в лаборатории и начали лечение.

«Пациент выписан из первого инфекционного отделения, заболевание закончилось благополучно», - сообщила заместитель главврача Джамиля Курмаева.

Она напомнила: при планировании поездки в другие регионы важно выяснить, какие болезни для них характерны, и позаботиться о вакцинопрофилактике. При присасывании клеща нужно обращаться за медицинской помощью. «При клещевом энцефалите самолечение увеличивает риск летального исхода. Госпитализация в инфекционный стационар обязательна, и как можно раньше», - предупредили в центре спецвидов медпомощи.

В России энцефалитные клещи в 2024 году встречались в Кировской, Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Московской, Ярославской, Тверской, Костромской, Ивановской и других областях, в Удмуртской Республике, Башкортостане, Татарстане, Марий Эл, в Пермском крае и т. д.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте