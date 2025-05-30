В Пензе зарегистрировали завозной случай клещевого энцефалита

30.05.2025 | 14:21

В Пензе зарегистрирован случай клещевого энцефалита. Он признан завозным: клещ укусил мужчину во время отдыха в эндемичном регионе.

Когда пострадавший вернулся домой, у него появились сильные головные боли и поднялась температура. Пензенца госпитализировали в областной клинический центр спецвидов медпомощи, сразу подтвердили диагноз в лаборатории и начали лечение.

«Пациент выписан из первого инфекционного отделения, заболевание закончилось благополучно», - сообщила заместитель главврача Джамиля Курмаева.

Она напомнила: при планировании поездки в другие регионы важно выяснить, какие болезни для них характерны, и позаботиться о вакцинопрофилактике. При присасывании клеща нужно обращаться за медицинской помощью. «При клещевом энцефалите самолечение увеличивает риск летального исхода. Госпитализация в инфекционный стационар обязательна, и как можно раньше», - предупредили в центре спецвидов медпомощи.

В России энцефалитные клещи в 2024 году встречались в Кировской, Нижегородской, Самарской, Оренбургской, Московской, Ярославской, Тверской, Костромской, Ивановской и других областях, в Удмуртской Республике, Башкортостане, Татарстане, Марий Эл, в Пермском крае и т. д.