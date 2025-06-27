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Общество

Названы районы Пензенской области, где регистрировали описторхоз

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За последние 5 лет в Пензенской области случаи заболеваний описторхозом фиксировались в Бессоновском, Лунинском, Каменском, Камешкирском, Нижнеломовском, Пензенском, Кузнецком, Шемышейском районах и в Пензе.

«Заболевание регистрируется в основном среди взрослого населения. Случаи заболевания у детей единичные», - уточнили в Центре гигиены и эпидемиологии в Пензенской области.

Широко распространенной краевой патологией описторхоз стал для региона с 1985 года.

Заражение происходит, если человек съедает сырую, малосоленую, вяленую или недостаточно термически обработанную речную рыбу семейства карповых (язь, елец, чебак, плотва, вобла, линь, красноперка, сазан, усач, густера, жерех, уклейка и т. д.), в которой содержатся личинки паразита.

«Возбудитель описторхоза (описторх) относится к типу плоских паразитических червей. Тело его плоское, спереди сужено, сзади закруг­лено. Длина 4-13 мм, ширина 1,2-3,5 мм. Описторхи паразитируют в желчных ходах, желчном пузыре, протоках поджелудочной железы», - пояснили в центре.

Специалисты предупредили: в целях безопасности нужно варить речную рыбу не менее 20 минут с момента закипания воды или в течение этого же времени жарить с обеих сторон порционные куски (лучше под крышкой). Еще рыбу можно обезвредить методом крепкого посола. При холодном копчении ее также обязательно засаливать, а горячее нужно проводить при температуре 80 градусов не менее 2 часов.

Замораживание рыбы поможет только в том случае, если в морозильнике минус 280 градусов и ниже. При такой температуре рыба выдерживается 32 часа.

«Если в первые 2-3 недели после употребления речной рыбы семейства карповых появятся признаки острого респираторного заболевания, аллергоза, дерматита, боли в правом подреберье и т. д., то, возможно, это является проявлением острой стадии описторхоза. Через 1,5-2 месяца после употребления рыбы диагноз можно точно установить при проведении лабораторных исследовании фекалий. Эффективность лечения находится в прямой зависимости от сроков начала лечения. Стоимость лечения достаточно высока, однако лечение последствий перенесенного описторхоза гораздо дороже. При отсутствии адекватного лечения резко повышается риск развития рака желчевыводящей системы печени, поджелудочной железы и иммуноопосредованных патологий бронхолегочной системы», - сообщили в Центре гигиены и эпидемиологии в Пензенской области.

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