Пензенцы стали чаще умирать от заболеваний системы кровообращения

01.07.2025 | 11:22

Болезни системы кровообращения остаются лидером среди причин смерти жителей Пензенской области. В прошлом году они унесли жизни 9 321 человека (48,5%). Это больше, чем в 2023-м - 8 804 (47,8%).

Показатель смертности от данных заболеваний увеличился с 709,2 на 100 000 населения до 757,6. В целом по России коэффициент в 2023 году составлял 556,7 на 100 000 населения. Такие данные приводятся в докладе, прикрепленном к программе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которая опубликована на сайте регионального правительства.

В 21 районе Сурского края показатель смертности от данных болезней превысил областной. Самый высокий зарегистрировали в Наровчатском (1 167,3 на 100 000), Земетчинском (1 090,1) и Иссинском (1 023,3).

Чаще всего жители области умирали от ишемической болезни сердца. Доля таких случаев в общей структуре смертности населения от болезней сердечно-сосудистой системы составила 62,4%.

Второе место у цереброваскулярных болезней (ишемический и геморрагический инсульты и другие заболевания головного мозга. - Прим. ред.). Доля таких смертей - 28,7%.