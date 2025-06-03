9 жителей области оказались в больнице с мышиной лихорадкой

03.06.2025 | 16:21

В Пензенской области участились случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Ее называют в обиходе мышиной лихорадкой: грызуны - распространители вируса.

Сейчас в областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, известном как больница КИМ, находятся на лечении 9 пациентов с этим опасным заболеванием.

ГЛПС начинается через 2-3 недели после заражения. Температура тела повышается до 39-40 градусов, больного беспокоят озноб, головная боль, тошнота, нередко снижается острота зрения. При этом симптомы поражения верхних дыхательных путей отсутствуют - нет ни насморка, ни кашля, ни боли в горле.

На 4-5-й день появляются боли в поясничной области и животе, кровоизлияния и кровотечения, снижается диурез, развивается острая почечная недостаточность.

Мышиная лихорадка протекает тяжело. Когда консервативные методы лечения не дают эффекта, пациента подключают к аппарату «искусственная почка».

«При появлении первых признаков заболевания нужно обратиться к врачу!» - предупредили специалисты.