Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Пензенской области стала ниже

03.06.2025 | 19:17

В Пензенской области за неделю, с 26 мая по 1 июня, выявили 935 новых случаев ОРВИ. Это на 4,7% меньше, чем было в предыдущий отчетный период (981).

У 2 жителей региона диагностировали грипп (в Пензе и в Кузнецком районе), среди зараженных - ребенок до 14 лет. Неделей ранее зафиксировали 6 случаев опасной инфекции.

Относительно высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Мокшанском, Никольском, Нижнеломовском, Пензенском, Спасском, Каменском, Наровчатском и Лопатинском районах.

В Пензе выявили 291 случай ОРВИ - на 1,7% меньше, чем за предыдущий отчетный период (296), уточнили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты подчеркнули: чтобы не заразиться, необходимо ответственно относиться к соблюдению мер профилактики; при обнаружении признаков инфекции следует обратиться к врачу.