При эмоциональном выгорании предлагают давать отпуск

04.06.2025 | 08:09

Гражданам с эмоциональны выгоранием следует давать отпуск. На этом настаивает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении RT.

«Еще в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью и включила ее в Международную классификацию болезней (МКБ-11)», - говорится в документе.

Антон Орлов назвал симптомы заболевания: постоянное чувство усталости, раздражительность, снижение концентрации и способности мотивировать себя на труд.

«Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов», - отметил он.

Эксперт подчеркнул: развитие эмоционального выгорания стимулируют некоторые специальности. В частности, это реаниматологи, работники хосписов и домов престарелых, врачи специализированной медицинской помощи детям, некоторые IT-специалисты.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней гражданам, которые тестовыми методами в учреждениях здравоохранения смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания», - говорится в обращении.

Ранее депутаты Госдумы внесли законопроект о предоставлении многодетным родителям дополнительного отпуска продолжительностью до 14 дней.