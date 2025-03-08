В Пензенской области ремонт 7,5 км трассы обойдется в 260 млн рублей

08.03.2025 | 13:21

Завершился электронный аукцион на определение подрядчика для ремонта автодороги Пенза - Шемышейка - Лопатино.

Объявление о поиске подрядчика было размещено на сайте госзакупок 12 февраля. Изначальная стоимость работ составила 262 234 151,39 руб.

5 марта прием заявок завершился. В конкурсе пожелала участвовать единственная организация. После завершения торгов цена была снижена на 0,85% - до 260 000 000 рублей.

Ремонт запланирован в Лопатинском районе на участке 82+500 – 90 км. В проекте контракта обозначены сроки работ: с 1 мая 2025 года по 20 июня 2026-го.

Ранее стало известно, что в 2025 году в Нижнеломовском и Вадинском районах начнется ремонт автодороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино. Общая протяженность участков, которые приведут в порядок, составит 10 км. Работы рассчитаны на 2 года.