В двух районах области отремонтируют дорогу к трассе М-5

05.03.2025 | 12:50

В 2025 году в Нижнеломовском и Вадинском районах начнется ремонт автодороги Кувак-Никольское - Вадинск - Земетчино.

Сейчас асфальт находится в плачевном состоянии. Дорожные строители укрепят основание дороги методом холодной регенерации, чтобы усилить ее несущую способность. В итоге трасса сможет выдерживать нагрузку на ось 11,5 тонны.

На проезжую часть уложат два слоя асфальтобетона, а обочины укрепят и обустроят.

Общая протяженность участков, которые приведут в порядок, составит 10 км. Работы рассчитаны на 2 года.

В региональном минстрое подчеркнули: дорога имеет важное значение для региона - она выходит на трассу М-5. Контролировать процесс ремонта будет не только непосредственный заказчик, Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, но и общественники.