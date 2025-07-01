Общество

В Пензе начался ремонт лестницы в районе «Детской библиотеки»

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В Пензе началось долгожданное обновление лестницы между улицами Кирова и Московской - у остановки «Детская библиотека». На ее состояние пензенцы жаловались несколько лет.

В Пензе начался ремонт лестницы в районе «Детской библиотеки»

Конструкцию закрыли для прохода, старые ступени кое-где уже демонтировали, на объект завезли необходимые стройматериалы, работы идут.

Подъем довольно крутой, поэтому пришедшая в негодность лестница была опасной. Последняя жалоба на нее поступила на портал PenzaInform.ru 13 июня.

В Пензе начался ремонт лестницы в районе «Детской библиотеки»

«Ступени шатаются, их края отколоты, так что местами даже нога не умещается, кое-где вообще плиты вывалились», - рассказала тогда жительница города.

В Пензе начался ремонт лестницы в районе «Детской библиотеки»

Женщина отметила, что по этой лестнице поднимается на Московскую, чтобы пройти к Спасскому кафедральному собору, до которого рукой подать от верха улицы.

В Пензе начался ремонт лестницы в районе «Детской библиотеки»

«В районе Оборонительного вала сделали шикарную лестницу к собору, хотя подъема там никогда не было. Почему бы не привести в порядок и эту старую лестницу, чтобы все пути к храму были благоустроены?» - поинтересовалась пензячка.

Она надеялась, что будет услышана. Так и оказалось.

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