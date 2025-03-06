Сетевое издание|18+|Четверг|6 мар 2025|19:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В кузнецком колледже почтили память выпускников, погибших на СВО

Печать
Telegram

В Кузнецком многопрофильном колледже торжественно открыли Парту Героя в память о выпускниках Александре Белове и Николае Меньшове. Оба погибли в ходе специальной военной операции.

Александра Белова не стало в марте 2022 года, ему было 24. Николая Меньшова - в сентябре 2022 года, ему было 33.

На ученическом столе размещены фотографии героев, их биографии и заслуги.

«В открытии приняли участие заместитель главы Кузнецка Ирина Рузанова, преподаватели и родственники погибших. В адрес героев от присутствующих прозвучало много теплых и трогательных слов», - сообщили в областном минобре.

В кузнецком колледже почтили память выпускников, погибших на СВО

Сидеть за Партой Героя будут отличники, победители олимпиад и соревнований.

Ранее в кузнецкой школе № 15 открыли Парту Героя в память об участнике СВО Алексее Хвалине, в школе № 4 имени Евгения Родионова - в память о Владиславе Елизарове, в лицее № 21 - об Игоре Вичкуткине.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного минобра
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте