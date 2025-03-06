В кузнецком колледже почтили память выпускников, погибших на СВО

06.03.2025 | 18:38

В Кузнецком многопрофильном колледже торжественно открыли Парту Героя в память о выпускниках Александре Белове и Николае Меньшове. Оба погибли в ходе специальной военной операции.

Александра Белова не стало в марте 2022 года, ему было 24. Николая Меньшова - в сентябре 2022 года, ему было 33.

На ученическом столе размещены фотографии героев, их биографии и заслуги.

«В открытии приняли участие заместитель главы Кузнецка Ирина Рузанова, преподаватели и родственники погибших. В адрес героев от присутствующих прозвучало много теплых и трогательных слов», - сообщили в областном минобре.

Сидеть за Партой Героя будут отличники, победители олимпиад и соревнований.

Ранее в кузнецкой школе № 15 открыли Парту Героя в память об участнике СВО Алексее Хвалине, в школе № 4 имени Евгения Родионова - в память о Владиславе Елизарове, в лицее № 21 - об Игоре Вичкуткине.