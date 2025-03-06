В кузнецком колледже почтили память выпускников, погибших на СВО

В Кузнецком многопрофильном колледже торжественно открыли Парту Героя в память о выпускниках Александре Белове и Николае Меньшове. Оба погибли в ходе специальной военной операции.
Александра Белова не стало в марте 2022 года, ему было 24. Николая Меньшова - в сентябре 2022 года, ему было 33.
На ученическом столе размещены фотографии героев, их биографии и заслуги.
«В открытии приняли участие заместитель главы Кузнецка Ирина Рузанова, преподаватели и родственники погибших. В адрес героев от присутствующих прозвучало много теплых и трогательных слов», - сообщили в областном минобре.
Сидеть за Партой Героя будут отличники, победители олимпиад и соревнований.
Ранее в кузнецкой школе № 15 открыли Парту Героя в память об участнике СВО Алексее Хвалине, в школе № 4 имени Евгения Родионова - в память о Владиславе Елизарове, в лицее № 21 - об Игоре Вичкуткине.
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