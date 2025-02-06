В школе Кузнецка увековечили память выпускника, погибшего на СВО

06.02.2025 | 19:48

В кузнецкой школе № 15 открыли Парту Героя в память об участнике специальной военной операции Алексее Вячеславовиче Хвалине.

В мае 2023 года Алексей Хвалин подписал контракт и отправился в зону проведения СВО. Служил в 15-й отдельной гвардейской мотострелковой ордена Суворова бригаде в составе общевойсковой армии Центрального военного округа.

19 октября 2023 года военнослужащий погиб при выполнении боевого задания. За проявленное мужество и героизм награжден орденом Мужества (посмертно).

4 февраля Парту Героя открыли мать Алексея Хвалина Тамара Георгиевна, брат Сергей и дочь Дарья.

«Почетное право первыми сесть за Парту Героя было предоставлено ученикам 10 «А» класса Дарье Матвеевой и Шамилю Максутову», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

24 января в кузнецкой школе № 4 имени Евгения Родионова установили Парту Героя в честь выпускника учебного заведения Владислава Елизарова, погибшего в ходе СВО в сентябре 2023 года.

В декабре 2024 года Парта Героя появилась в кузнецком лицее № 21. Она посвящена выпускнику Игорю Вичкуткину, погибшему на СВО в апреле 2024 года в возрасте 25 лет.