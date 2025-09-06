Криминал

Вступил в силу приговор пензенцу, связавшемуся с украинской разведкой

32-летнего жителя Пензенской области отправили в колонию общего режима за сотрудничество с иностранной разведкой.

Как установило следствие, мужчина хотел вступить в украинское военизированное подразделение, признанное террористическим.

В мессенджере Telegram он связался с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и поддерживал с ним отношения. Целью пензенца было оказать содействие этому государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Злоумышленника задержали сотрудники регионального УФСБ. Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы и ограничению свободы сроком на 1 год.

Ранее осудили 33-летнего жителя области за сообщения в мессенджере Telegram. Он оправдывал деятельность запрещенной в России украинской националистической организации. Пензенца оштрафовали на 350 000 рублей и на год запретили ему размещать обращения или другие материалы в интернете.

Источник — фото областного УФСБ РФ
