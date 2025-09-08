73-летний кузнечанин через суд добился алиментов от дочери

08.09.2025 | 16:55

73-летнему инвалиду III группы из Кузнецкого района пришлось судиться с 44-летней дочерью. Ему не хватало средств на существование, а женщина отказывалась помогать.

В суде мужчина рассказал, что нетрудоспособен из-за возраста и болезней. Доход, состоящий из пенсии и надбавок к ней, он тратит на оплату квитанций за ЖКУ, лекарства и услуги соцработника. Больше денег не остается. Дочь при этом работает, но не общается с родственником и не желает оказывать поддержку.

На заседание она не пришла. Суд установил наличие родственной связи, нетрудоспособность кузнечанина, а также имущественное положение женщины.

Доказательств того, что отец не исполнял родительских обязанностей, когда ответчица была несовершеннолетней, представлено не было, сообщили в Кузнецком районном суде.

Иск инвалида удовлетворили. Родственницу обязали выплачивать алименты в размере 6 405 рублей 50 копеек, что составляет половину прожиточного минимума для пенсионеров. Эта сумма будет индексироваться.