Перечислены онлайн-сервисы, доступные при ограничении интернета

05.09.2025 | 20:29

В Минцифры России перечислили интернет-сервисы, доступ к которым можно будет получить во время ограничений мобильной связи.

По словам специалистов, в белый список вошли:

- соцсети «ВКонтакте», «Oдноклассники», мессенджер Max и сервисы Mail.ru;

- «Госуслуги»;

- сервисы «Яндекса» (например, заказ такси);

- маркетплейсы Ozon и Wildberries;

- онлайн-площадка с объявлениями Avito;

- интернет-платформа «Дзен»;

- видеохостинг Rutube;

- сайт платежной системы «Мир»;

- сайты правительства и Администрации Президента России;

- портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

- личные кабинеты операторов связи Билайн, МегаФон, МТС, «Ростелеком» и T2.

Список не окончательный и будет дополняться.

«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи», - отметили в Минцифры.