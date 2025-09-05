Перечислены онлайн-сервисы, доступные при ограничении интернета

В Минцифры России перечислили интернет-сервисы, доступ к которым можно будет получить во время ограничений мобильной связи.
По словам специалистов, в белый список вошли:
- соцсети «ВКонтакте», «Oдноклассники», мессенджер Max и сервисы Mail.ru;
- «Госуслуги»;
- сервисы «Яндекса» (например, заказ такси);
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- онлайн-площадка с объявлениями Avito;
- интернет-платформа «Дзен»;
- видеохостинг Rutube;
- сайт платежной системы «Мир»;
- сайты правительства и Администрации Президента России;
- портал дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- личные кабинеты операторов связи Билайн, МегаФон, МТС, «Ростелеком» и T2.
Список не окончательный и будет дополняться.
«Операторы уже обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Для доступа к интернет-ресурсам не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи», - отметили в Минцифры.
