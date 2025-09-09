В Пензенской области организуют курсы для бойцов СВО с инвалидностью

09.09.2025 | 19:42

С 15 сентября в Пензенской области начнет действовать пилотный проект «Сурское мужество», направленный на реабилитацию бойцов спецоперации - психологическую, социокультурную, спортивную и трудовую.

Ее первыми участниками станут 20 военных с инвалидностью вследствие военной травмы - лишившиеся ног. Об этом доложил губернатор Олег Мельниченко председателю Совфеда Валентине Матвиенко на встрече в Москве во вторник, 9 сентября.

Курсы будут длиться 30 дней. По их окончании бойцы получат документы о повышении квалификации, а потом смогут заключить социальный контракт.

Спикер Совфеда положительно оценила разработку.

«Когда они пройдут весь этот курс, просьба отслеживать дальше их судьбу, сопровождать. Может быть, что-то надо поменять, чем-то еще дополнительно поддержать», - процитировала Валентину Матвиенко «Парламентская газета».