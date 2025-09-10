Список доступных без интернета онлайн-сервисов расширят

В Пензенской области в условиях отключения мобильного интернета уже доступны онлайн-сервисы, входящие в «белый список».
Специалисты разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать эти ресурсы, пояснили в минцифры региона. Для доступа к ним не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.
В перечень попали наиболее востребованные и социально значимые ресурсы. Это:
- соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;
- мессенджер Max;
- электронная почта Mail.ru;
- сайт госуслуг;
- сервисы «Яндекса»;
- маркетплейсы Ozon и Wildberries;
- онлайн-площадка объявлений Avito;
- интернет-платформа «Дзен»;
- видеохостинг Rutube;
- официальный сайт платежной системы «Мир»;
- сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ;
- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);
- личные кабинеты российских операторов связи.
«Белый список» собираются расширять. В него хотят включить СМИ, сайты банков и аптек. В перечень войдут наиболее популярные интернет-ресурсы России.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀