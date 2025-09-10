Список доступных без интернета онлайн-сервисов расширят

10.09.2025 | 13:28

В Пензенской области в условиях отключения мобильного интернета уже доступны онлайн-сервисы, входящие в «белый список».

Специалисты разработали специальное техническое решение, позволяющее не блокировать эти ресурсы, пояснили в минцифры региона. Для доступа к ним не требуется дополнительной идентификации и прохождения капчи.

В перечень попали наиболее востребованные и социально значимые ресурсы. Это:

- соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники»;

- мессенджер Max;

- электронная почта Mail.ru;

- сайт госуслуг;

- сервисы «Яндекса»;

- маркетплейсы Ozon и Wildberries;

- онлайн-площадка объявлений Avito;

- интернет-платформа «Дзен»;

- видеохостинг Rutube;

- официальный сайт платежной системы «Мир»;

- сайты Правительства РФ и Администрации Президента РФ;

- федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ);

- личные кабинеты российских операторов связи.

«Белый список» собираются расширять. В него хотят включить СМИ, сайты банков и аптек. В перечень войдут наиболее популярные интернет-ресурсы России.