Сетевое издание|18+|Вторник|4 мар 2025|10:33
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

Общество

В Пензе отключено отопление в микрорайоне ГПЗ

Печать
Telegram

Во вторник, 4 марта, с 9:30 в Пензе отключено теплоснабжение в микрорайоне ГПЗ.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, это связано с ремонтно-восстановительными работами.

Тепла лишились дома № 54, 56, 58, 62, 70 на улице Антонова, а также детский сад № 4 «Солнышко» (ул. Антонова, 68) и 2-й корпус школы № 77 (ул. Антонова, 72).

Накануне, 3 марта, в связи с ремонтом в котельной «Западная» без отопления и горячей воды остались 123 дома в микрорайоне Западная Поляна и Военном Городке. Подачу тепла возобновили в 14:00 (в дома Западной Поляны) и 15:00 (Военного Городка).

Также 3 марта на улице Герцена произошла авария на сетях. В результате без отопления и горячей воды оказались 20 жилых домов на улицах Ухтомского, Луначарского, Плеханова и Суворова. По состоянию на 9:20 вторника, 4 марта, сварочные работы завершились, начался процесс заполнения системы теплоносителем.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте