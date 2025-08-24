Председатель СКР взял на контроль ситуацию с водой в пензенском селе

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с водой в селе Овчарном Пензенской области.
Долгое время там нет очистных сооружений, а водопроводную систему обслуживают ненадлежащим образом, поэтому в дома систематически поступает загрязненный ресурс, непригодный для потребления.
Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но дело с мертвой точки не сдвинулось.
Теперь за решением их проблемы будут следить в центральном аппарате СК РФ.
Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, сообщили в ведомстве.
