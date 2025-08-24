Председатель СКР взял на контроль ситуацию с водой в пензенском селе

24.08.2025 | 10:35

Председатель СКР Александр Бастрыкин обратил внимание на ситуацию с водой в селе Овчарном Пензенской области.

Долгое время там нет очистных сооружений, а водопроводную систему обслуживают ненадлежащим образом, поэтому в дома систематически поступает загрязненный ресурс, непригодный для потребления.

Жители неоднократно обращались в различные инстанции, но дело с мертвой точки не сдвинулось.

Теперь за решением их проблемы будут следить в центральном аппарате СК РФ.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Владимиру Игнатенкову доложить о ходе и результатах процессуальной проверки, сообщили в ведомстве.