На ГПЗ без отопления остались детский сад и школа

04.03.2025 | 10:06

Во вторник, 4 марта, с 9:30 в Пензе отключено теплоснабжение в микрорайоне ГПЗ.

Как сообщили в ресурсоснабжающей организации, это связано с ремонтно-восстановительными работами.

Тепла лишились дома № 54, 56, 58, 62, 70 на улице Антонова, а также детский сад № 4 «Солнышко» (ул. Антонова, 68) и 2-й корпус школы № 77 (ул. Антонова, 72).

Накануне, 3 марта, в связи с ремонтом в котельной «Западная» без отопления и горячей воды остались 123 дома в микрорайоне Западная Поляна и Военном Городке. Подачу тепла возобновили в 14:00 (в дома Западной Поляны) и 15:00 (Военного Городка).

Также 3 марта на улице Герцена произошла авария на сетях. В результате без отопления и горячей воды оказались 20 жилых домов на улицах Ухтомского, Луначарского, Плеханова и Суворова. По состоянию на 9:20 вторника, 4 марта, сварочные работы завершились, начался процесс заполнения системы теплоносителем.