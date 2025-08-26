Анонсированы новые отключения электроэнергии в Пензе

26.08.2025 | 12:50

До конца рабочей недели в домах пензенцев будет пропадать электричество. Ресурсники рассказали, по каким адресам планируются отключения в ближайшие несколько дней.

27 августа. С 8:30 до 12:00:

- ул. Батумская; ул. Новоселовка; ул. Спортивная; ул. Терновского; 1-й пр-д Терновского; ул. Ялтинская; пр-д Ялтинский.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Б. Бугровка, 43-51, 53, 53в, 55-62, 64-103, 105-111; ул. Б. Бугровка/ул. Средняя, 63/87; 2-й пр-д Громова, 1, 2; ул. Краснознаменная, 41а, 47а, 47Б, 49; пр-д Сурикова, 4, 6; ул. Челюскина, 39, 41, 41а, 50, 52;

- ул. Оржоникидзе, 17/24; ул. Пересеченная, 1, 1а, 2, 4-7а, 9-14, 16, 17, 23, 25, 27; 1-й Пересеченный пр-д, 3, 5, 6; 2-й Пересеченный пр-д, 1, 2, 4-9; пр-д Пересеченный, 1, 2; ул. 1-й Порядок, 1-13, 17, 19а; ул. 2-й Порядок, 14-21, 23, 29, 31-34, 36, 36а, 38-46, 48, 50;

- 1-й пр-д Свободы, 8; пр-д Свободы, 4, 6; ул. Свободы, 1, 1а, 1д, 3, 5-15, 17, 19-22, 24, 26-40, 40Б, 44, 46, 48; 1-й пр-д Серова, 1-6; 1-й тупик Хользунова, 3-7; ул. Хользунова, 14, 14а; 1-й пр-д Чернышевского, 3-18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Чернышевского, 1-12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Ботаническая, 2, 2/11, 4; ул. Дачная, 2-4, 6, 6а, 8-15, 17-20; 2-й Дачный пер., 6, 8, 10, 21; ул. Коннозаводская, 25, 25/1, 7, 9, 10а, 11, 13, 15, 17, 17а, 19, 33в; ул. Мечникова, 1-8, 10, 18-28 (четные); ул. Ново-Зеленая, 3, 5; ул. Подлесная, 4-32 (четные); ул. Подлесная/2-й Школьный пр-д, 3/7;

- ул. Снайперская, 1-11, 13-18, 20, 22; пр-д Снайперский, 1-10, 12, 14, 16, 18/49; ул. Сплавная, 5, 5а, 7-15, 18; пер. Сплавной, 1-3, 5-13, 15; ул. Школьная, 24, 18а, 19-29 (нечетные), 30-37, 39-45 (нечетные), 49, 49/12, 57; 1-й Школьный пр-д, 3-8; 2-й Школьный пр-д, 3-6, 8; ул. Ягодная, 29.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Лебедевская, 1, 1а, 3-7, 7Б, 9-11, 25; пр-д Серафимовича, 1-4, 7, 8; ул. Серафимовича, 2-17, 17а, 19, 21; ул. Староречная, 1- 20, 22, 23; ул. Тельмана, 15, 17, 19, 21-30, 32.

28 августа. С 8:30 до 12:00:

- ул. Истомина, 5, 6, 7, 8, 10, 60 и уч. б/н; ул. Зеленая Горка, 1, 2, 5 (стр.), 6, 7, 11, 22, 25, 44 (стр.), 63, 67, 69; 1-й Земляничный пр-д, 7; 5-й пр-д Мозжухина, 34, 35; 6-й пр-д Мозжухина, уч.: 24, 25, 27; 8-й пр-д Мозжухина, уч.: 5, 6, 9, 30 и б/н; пер. Мозжухина, 3, 7, 10, 12, 15, 17, 18; ул. Мозжухина, уч. 8;

- ул. Новоселов, уч.: 10, 16, 29, 33, 34, 35, 43, 44, 55, 62, и 3 участка б/н; 5-й Земляничный пр-д, 22, 23, 25, 30; ул. Изумрудная, 28; ул. Прохладная, 16 (стр.), 23, 35, 37, 41, 43; ул. Ступишина, 12, 13, 20; ул. Таганцева, уч.: 14, 16, 18.

С 8:30 до 16:00:

- п. Нефтяник, 1-16, 18, 24-27, 30, 301-304, 306, з/у 19а; ул. Оржоникидзе, 17/24; ул. Пересеченная, 1, 1а, 2, 4-7а, 9-14, 16, 17, 23, 25, 27; 1-й Пересеченный пр-д, 3, 5, 6; 2-й Пересеченный пр-д, 1, 2, 4-9; пр-д Пересеченный, 1, 2; ул. 1-й Порядок, 1-13, 17, 19а; ул. 2-й Порядок, 14-21, 23, 29, 31-34, 36, 36а, 38-46, 48, 50;

- 1-й пр-д Свободы, 8; пр-д Свободы, 4, 6; ул. Свободы, 1, 1а, 1д, 3, 5-15, 17, 19-22, 24, 26-40, 40Б, 44, 46, 48; 1-й пр-д Серова, 1-6; 1-й тупик Хользунова, 3-7; ул. Хользунова, 14, 14а; 1-й пр-д Чернышевского, 3-18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. Чернышевского, 1-12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а.

С 9:00 до 14:00:

- ул. К. Цеткин, 44; ул. Медицинская, 7, 14, 14а.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Чкалова, 54а.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Куйбышева, 4, 7.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Автономная, 2-10 (четные), 18, 20; 1-й Автономный пр-д, 2, 3; пр-д Автономный, 1, 2, 5, 5Б; ул. Измайлова, 6-22 (четные); ул. Первомайская, 8, 12, 14; ул. Тарханова, 11, 12, 13, 15; ул. Фабричная, 2, 4, 6, 10, 11, 14.

29 августа. С 8:00 до 16:00:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д , 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8; пр-д Горочный, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13; ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17; ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38; ул. Касаткина, 10; ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные); пр-д Транспортный, 3, 6, 11; пер. Транспортный, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Ладожская, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 59.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Зеленый Овраг, 18, 37, 50.

Отключения связаны с плановыми ремонтными работами.