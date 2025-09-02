Стало известно, по каким адресам 3 сентября в Пензе не будет света

02.09.2025 | 16:29

В среду, 3 сентября, из-за ремонта на сетях жители домов на нескольких улицах Пензы останутся без электричества.

С 8:30 до 12:00 ресурса не будет в СНТ «Заря» на участках № 33, 55, 62а, 63, 65а, 67, 68, 69, 98, 99, 100, 108а, 108, 109, 110а, 112, 114, 115а, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 132-134, 138-140, 150, 154, 155, 159, 168, 169, 181, 183, 194, 284, 1077.

С 8:30 до 16:00 свет отключат по адресам:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8;

- 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12;

- 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8;

- Горочный пр-д, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38, 51а;

- ул. Инициативная, 12-18, 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12, 20-24, 28-36, 42-60;

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- Транспортный пер., 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20;

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50, 56-62, 71-111, 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10, 25-35.

С 13:00 до 15:00:

- ул. Активная, 1, 3а, 4, 6-25, 27-28, 30-38, 40-43;

- ул. Активная/Проходная, 10/28;

- 1-й пр-д Димитрова, 1/21, 3, 4, 6-31, 33, 35, 37;

- ул. Димитрова, 3-28, 30, 32;

- ул. Долгорукова, 18А;

- ул. Долгорукова/ ул. Димитрова, 25/2а;

- 4-й Колхозный пр-д, 1, 2;

- 2-й пр-д Ломоносова, 3, 4, 8, 10, 14;

- ул. Ломоносова, 11-21, 22-42;

- 1-й пр-д Матросова, 1-6, 8, 10-22, 24, 26;

- 2-й пр-д Матросова, 2/39, 3-22;

- 3-й пр-д Матросова, 2, 2а, 21;

- Новый пр-д Матросова, 8;

- пр-д Матросова, 1-6;

- ул. Матросова, 2-19, 21, 27, 30, 32;

- ул. Проходная, 19, 19/1, 19а;

- Узенький пр-д, 4;

- ул. Чаадаева, 35а, 39а, 41а, 51а, 51Б, 51в, 51г, 53а.

С 9:00 до 16:30 света не будет на Максима Горького, 54.