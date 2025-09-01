Сетевое издание|18+|Понедельник|1 сен 2025|13:51
Общество

Опубликован список пензенских домов, где 2 сентября отключат свет

Во вторник, 2 сентября, часть пензенцев временно останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на сетях.

С 8:30 до 12:00 света не будет по следующим адресам:

- ул. Владимира Квышко, 74;

- ул. Дмитрия Шорникова, 55, 63, уч. 70 и 74;

- ул. Новоселов, уч. 463, 560, 1336;

- СНТ «Заря», уч. 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.

С 8:30 с 16:00:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8;

- 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12;

- 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8;

- пр-д Горочный, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13;

- ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17;

- ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а;

- ул. Инициативная, 12-18(четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38;

- ул. Касаткина, 10;

- ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные);

- Транспортный пр-д, 3, 6, 11;

- пер. Транспортный, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20;

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные).

С 9:00 до 16:30:

- ул. Урицкого, 19, 31, 33, 41, 44а/10, 62 (гараж);

- ул. Либерсона, 7;

- ул. Набережная реки Пензы, 17-19, 21-23, 25-30, 31, 32;

- ул. Кирова, 47а, 57, 59, бокс № 3;

- ул. М. Горького, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 17г, 20;

- ул. Славы, 6а, 8а.

С 13:00 до 15:00 без электричества останутся дома на Тамбовской, 1, 1Б и 11, сообщили ресурсники.

