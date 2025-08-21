86% многоэтажек в Пензе готовы к приему тепла

21.08.2025 | 09:04

В Пензе продолжается подготовка к грядущему отопительному сезону. Вопрос обсудили на совещании в городской администрации.

На данный момент к подключению тепла готовы 86% многоквартирных жилых домов, 99% школ и детских садов, 100% учреждений дополнительного образования, социального управления, комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 94% - культуры, 68% - здравоохранения, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ресурсники, УК, ТСЖ и ЖСК продолжают проводить гидравлические испытания магистральных и внутридомовых сетей.

В 2024 году отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября. Первым делом батареи прогрелись в детских садах, школах, больницах и объектах соцкультбыта. Далее в течение 10 дней ресурс дошел до остальных горожан.

Ранее сообщалось, что глава Пензы Олег Денисов призвал ресурсников вернуть в дома горячую воду 25 августа, чтобы школьники смогли нормально подготовиться к новому учебному году.