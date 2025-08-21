Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|09:55
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+20oC
+21oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

86% многоэтажек в Пензе готовы к приему тепла

Печать
Telegram

В Пензе продолжается подготовка к грядущему отопительному сезону. Вопрос обсудили на совещании в городской администрации.

На данный момент к подключению тепла готовы 86% многоквартирных жилых домов, 99% школ и детских садов, 100% учреждений дополнительного образования, социального управления, комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 94% - культуры, 68% - здравоохранения, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ресурсники, УК, ТСЖ и ЖСК продолжают проводить гидравлические испытания магистральных и внутридомовых сетей.

В 2024 году отопительный сезон в областном центре стартовал 9 октября. Первым делом батареи прогрелись в детских садах, школах, больницах и объектах соцкультбыта. Далее в течение 10 дней ресурс дошел до остальных горожан.

Ранее сообщалось, что глава Пензы Олег Денисов призвал ресурсников вернуть в дома горячую воду 25 августа, чтобы школьники смогли нормально подготовиться к новому учебному году.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте