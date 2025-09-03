Общество

В трех районах Пензенской области на 2 дня отключат газ

С 9:00 вторника, 16 сентября, в Вадинском, Наровчатском и Спасском районах Пензенской области на двое суток отключат газ - до 9:00 18-го числа.

В это время газовщики будет подключать переустроенные участки газопроводов в действующую систему.

В Вадинском районе в зоне отключения окажутся с. Вадинск, д. Аткино, с. Большая Лука, с. Каргалей, с. Кармалейка, с. Ключи, д. Лопатино, с. Луговое, с. Рахмановка, с. Ртищево, д. Свищево, с. Серго-Поливаново, д. Тенево, д. Умет, с. Ягановка, с. Выборное, д. Мочалейка, с. Татарская Лака.

В Наровчатском районе без газа останутся с. Наровчат, с. Большой Чердак, с. Вьюнки, с. Кадыковка, с. Мумарье, с. Орловка, с. Паны, с. Плесковка, с. Савинки, с. Садовое, с. Студенец, с. Суркино, с. Телешовка, с. Азарапино, д. Александровка, с. Ачасьево, с. Большая Кавендра, с. Виляйки, д. Грачевка, с. Казеевка, п. Красный Восток, с. Малая Кавендра, с. Масловка, с. Мелюковка, с. Михайлово-Тезиково, с. Новые Пичуры, п. Октябрьский, с. Потодеево, с. Рождествено-Тезиково, с. Рузвель, с. Сканово, с. Шиловка.

В Спасском районе ресурса не будет у жителей г. Спасска, с. Абашево, с. Дерябкино, с. Кошелевка, с. Липлейка, с. Липяги, с. Свищево, с. Устье, с. Ахлебинино, с. Баранчеевка, д. Белоозерки, с. Веденяпино, с. Дубровки, с. Зубово, п. Красный Восток, с. Монастырского, с. Новозубово, с. Рузаново, с. Русский Пимбур, с. Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с. Цепаево.

Через неделю в Вадинском и Спасском районе еще раз отключат газ - на сутки, с 9:00 23 сентября до 9:00 24-го. В Вадинском районе без ресурса останутся те же населенные пункты, в Спасском -

с. Ахлебинино, с. Баранчеевка, д. Белоозерка, с. Веденяпино, с. Дубровки, с. Зубово, п. Красный Восток, с. Монастырское, с. Новозубово, с. Рузаново, с. Русский Пимбур, с. Русский Шелдаис, с. Татарский Шелдаис, с. Цепаево.

«Повторные пуски газа населению будут осуществлены после подачи газа в сети распределения», - сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

Источник — фото pxhere.com
