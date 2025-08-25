26 августа часть пензенцев останется без электричества

25.08.2025 | 12:28

Во вторник, 26 августа, в Пензе в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача электроэнергии в часть домов.

С 8:30 до 16:00 ресурс исчезнет по следующим адресам:

- ул. Оржоникидзе, 17/24;

- ул. Пересеченная, 1, 1а, 2, 4-7а, 9-14, 16, 17, 23, 25, 27;

- 1-й Пересеченный пр-д, 3, 5, 6;

- 2-й Пересеченный пр-д, 1, 2, 4-9;

- пр-д Пересеченный, 1, 2;

- ул. 1-й Порядок, 1-13, 17, 19а;

- ул. 2-й Порядок, 14-21, 23, 29, 31-34, 36, 36а, 38-46, 48, 50;

- 1-й пр-д Свободы, 8;

- пр-д Свободы, 4, 6;

- ул. Свободы, 1, 1а, 1д, 3, 5-15, 17, 19-22, 24, 26-40, 40Б, 44, 46, 48;

- 1-й пр-д Серова, 1-6;

- 1-й тупик Хользунова, 3-7;

- ул. Хользунова, 14, 14а;

- 1-й пр-д Чернышевского, 3-18, 20, 22, 24, 26, 28;

- ул. Чернышевского, 1-12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25а;

- ул. Б. Бугровка, 43-51, 53, 53в, 55-62, 64-103, 105-111;

- ул. Б. Бугровка/ул. Средняя, 63/87;

- 2-й пр-д Громова, 1, 2;

- ул. Краснознаменная, 41а, 47а, 47Б, 49;

- пр-д Сурикова, 4, 6;

- ул. Челюскина, 39, 41, 41а, 50, 52;

с 8:30 до 12:00:

- ул. Велозаводская, 58;

- ул. Новоселов, 228, 277, 285, 312, 339;

- ул. СНТ «Заря» (Заря), 274, 275, 286, 321, 337, 342, 345, 354, 357, 362, 368, 372, 378, 426, 435, 437, 451, 499, 503, 520, 582, 594, 595, 596, 645;

- ул. Владимира Квышко, 30;

- ул. Дмитрия Шорникова, 13;

- ул. Новоселов, уч.: 425, 431, 457, 528, 588;

- ул. С. Кустова, 29;

с 9:00 до 16:30:

- ул. Лесозащитная, 16, 19а, 22, 22б, 22в;

- ул. Санаторный Порядок, 19б;

- ул. Подсобное Хозяйство;

- СНТ «Лесное»;

- СНТ «Союз»;

- СНТ «Березка», уч.: 98, 106, 107, 161, 234;

- СТ «Черемушки».

С 13:00 до 15:00 света не будет по адресу 4-й Батайский пр-д, 17, сообщили ресурсники.