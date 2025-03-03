Западная Поляна и Военный Городок остались без отопления

03.03.2025 | 09:29

В понедельник, 3 марта, 123 жилых дома на Западной Поляне в Пензе остались без отопления. Также в зоне отключения оказались образовательные и спортивные учреждения.

Ресурса нет на улицах Ленинградской, Мира, Попова и Пацаева.

«Временные ограничения связаны с выполнением АО «Пензтеплоснабжение» ряда мероприятий на котельной. По сведениям ресурсоснабжающей организации, данные меры направлены на устранение утечек и повышение надежности теплоснабжения. Планируются замена и ремонт части газового оборудования, а также подключение резервного электрокабеля», - пояснили в мэрии.

Также отключены отопление и горячая вода в Военном Городке. Проводятся работы на ведущей туда магистральной теплотрассе.

Подачу тепла на Западной Поляне планируют возобновить до 14:00, вернуть отопление и ГВС жителям Военного Городка - до 15:00.

21 февраля в котельной на Западной прорвало трубопровод. Тепла в домах не было сутки. После подачи ресурса обнаружились скрытые утечки, в отдельных многоэтажках оказались завоздушены системы, поэтому в квартирах некоторых горожан батареи так и не нагрелись.

26 февраля в части домов на Западной Поляне снова отключили отопление. Причиной стала утечка на теплосетях.