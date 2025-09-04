Что будет, если не передавать показания счетчиков?

04.09.2025 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Что будет, если несколько месяцев не передавать показания водяных счетчиков в квартире?

Ответ специалиста

При несвоевременной передаче показаний счетчиков начисления будут производить иначе.

Первые 3 месяца в расчет станут брать среднемесячные показатели за полгода (из прошлых квитанций).

«Начиная с 4-го месяца вас переведут на оплату по нормативам, исходя из количества зарегистрированных жильцов», - рассказали специалисты портала «Объясняем.рф».

Зачастую такой способ обходится собственникам дороже, чем с использованием счетчиков.

Чтобы вновь платить как раньше, нужно передать показания. Однако, если прошло уже больше 3 месяцев, потребуется обращение в управляющую компанию. После этого по адресу прибудет с проверкой специалист и составит акт, объяснили эксперты.