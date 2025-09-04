Что будет, если не передавать показания счетчиков?

Вопрос от интернет-пользователя
Что будет, если несколько месяцев не передавать показания водяных счетчиков в квартире?
Ответ специалиста
При несвоевременной передаче показаний счетчиков начисления будут производить иначе.
Первые 3 месяца в расчет станут брать среднемесячные показатели за полгода (из прошлых квитанций).
«Начиная с 4-го месяца вас переведут на оплату по нормативам, исходя из количества зарегистрированных жильцов», - рассказали специалисты портала «Объясняем.рф».
Зачастую такой способ обходится собственникам дороже, чем с использованием счетчиков.
Чтобы вновь платить как раньше, нужно передать показания. Однако, если прошло уже больше 3 месяцев, потребуется обращение в управляющую компанию. После этого по адресу прибудет с проверкой специалист и составит акт, объяснили эксперты.
