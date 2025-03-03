Обновленный закон о тишине: как наказать нарушителя

03.03.2025 | 17:19

Жителям Пензенской области объяснили механизм применения закона о тишине. С 1 марта этого года в регионе вступили в силу изменения к нему, устанавливающие тихий час.

«Куда обращаться, чтобы привлекли к ответственности нарушителей тишины?» - спросила читательница в чате телеграм-канала PenzaInform.

Женщине ответил представитель министерства региональной безопасности.

«Для принятия мер административного воздействия к нарушителям, пожалуйста, обратитесь в полицию по номеру 102 с мобильного телефона или 02 со стационарного телефона. Необходима фиксация факта административного правонарушения в книге учета сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях», - пояснил представитель.

Материалы дела затем передадут в районную администрацию, нарушителя оштрафуют.

Согласно поправкам, внесенным в Кодекс Пензенской области об административных правонарушениях, ежедневно установлен тихий час с 13:00 до 15:00. В это время нельзя заниматься строительными, ремонтными, погрузочно-разгрузочными работами как в жилых, так и в нежилых помещениях, если это нарушает покой граждан.

То же касается шумных работ в воскресенье и нерабочие праздничные дни (за исключением 3, 4, 5, 6 и 8 января). Гражданам, нарушившим тишину, грозит штраф от 1 000 до 2 000 рублей, повторный эпизод обойдется в 2 000 - 2 500 рублей.

В регионе по-прежнему нельзя нельзя шуметь с воскресенья по четверг c 22:00 до 6:00, в пятницу и субботу - c 23:00 до 6:00.