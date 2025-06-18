Книги о Шерлоке Холмсе оказались под угрозой изъятия

18.06.2025 | 08:15

Из библиотек и магазинов могут изъять миллионы книг, которые были изданы в России за последние 35 лет. Все из-за закона, который обязывает маркировать литературу, содержащую упоминания наркотических и психотропных препаратов. Он вступит в силу уже 1 сентября.

Действие документа распространится на произведения литературы и искусства, выпущенные после 1 августа 1990 года. Исключением станут книги, в которых упоминание наркотических средств является «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла». Перечень такой литературы должно разработать Минцифры РФ.

За 35 лет в стране издали миллионы книг, которые могут попасть под запрет из-за нового закона. До 1 сентября проанализировать и промаркировать такой объем невозможно, поэтому многие издания придется изымать, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на директора департамента господдержки книжной индустрии Минцифры Владимира Григорьева.

Под угрозой изъятия с полок, например, известная серия книг о Шерлоке Холмсе английского писателя Артура Конан Дойля, поскольку главный герой употребляет наркотические вещества.

Чтобы подготовить отрасль, Минцифры РФ предложило отложить вступление закона в силу до 1 марта 2026 года.