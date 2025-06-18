Общество

В Пензенской области запретили продажу алкоголя с 22:00 до 10:00

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Розничная продажа алкоголя в регионе сейчас разрешена с 8:00 до 23:00, но скоро все изменится. В среду, 18 июня, депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли изменения к местному закону, которыми запретили ее с 8:00 до 10:00 и с 22:00 до 23:00.

Также запрещается розничная продажа спиртного в стационарных торговых объектах, которые расположены в помещениях, находящихся в подвальных этажах, подземных этажах, цокольных этажах многоквартирных домов.

В обоих случаях исключение сделано только для общепита.

Изменения вступят в силу с 1 марта 2026 года.

«Законопроект инициирован в связи с многочисленными обращениями и жалобами граждан, проживающих в многоквартирных домах, на деятельность организаций торговли, помещения которых расположены в цокольных этажах и на первых этажах многоквартирных домов, так как покупатели алкогольной продукции, как правило, распивают ее во дворах этих же домов, на детских площадках, нарушая общественный порядок, тишину и покой граждан», - говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что принятые запреты должны способствовать снижению масштабов употребления алкоголя.

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