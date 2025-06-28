В июле люди с низкими доходами получат поддержку от государства

28.06.2025 | 15:19

С 1 июля в России вступят в силу изменения в закон, которые предусматривают новый вид государственной поддержки малоимущим людям.

Граждане с доходом не выше прожиточного минимума получат право открывать в банках вклады по самой высокой ставке.

На счет можно будет положить до 50 000 рублей. Начислять и выплачивать проценты станут ежемесячно, переводя деньги на указанный вкладчиком счет.

Также с 5 июля увеличится размер выплаты по европротоколу при разногласиях - с 100 000 до 200 000 рублей.

Европротокол позволяет оформить ДТП на месте без привлечения сотрудников ГАИ. Но есть несколько условий: участниками должны стать водители 2 машин, в аварии нет пострадавших, у автомобилистов оформлены полисы ОСАГО.

Если участники ДТП смогут договориться о компенсации, то страховая компания возместит ущерб в пределах 400 000 рублей. При разногласиях пострадавшему положена выплата, размер которой вырастет с 5-го числа.

Кроме того, 5 июля вступит в силу закон, предусматривающий уголовную ответственность для дропперов.

«Если человек передал свою банковскую карту мошенникам за вознаграждение, то его оштрафуют на 100 000 - 300 000 рублей. Также могут наказать обязательными работами до 480 часов, исправительными работами до 2 лет или ограничить свободу на тот же срок. Возможно наказание в виде принудительных работ до 3 лет либо лишение свободы на тот же срок», - пишет «Парламентская газета».

Тех, кто оформил карту, не будучи клиентом банка, и передал ее злоумышленникам, накажут штрафом до 1 млн рублей, лишением свободы на срок до 6 лет с наложением штрафа до 500 000 рублей.

Закон предусматривает и наказание за неправомерные операции с картой, совершенные не ее владельцем. Гражданина могут приговорить к принудительным работам на срок до 5 лет и штрафу от 300 000 до 1 000 000 рублей или отправить за решетку на срок до 6 лет и обязать выплатить такой же штраф, как в первом случае.