Штраф за несообщение в военкомат о переезде вырос в разы

24.06.2025 | 19:08

В России внесли поправки в КоАП РФ, согласно которым штраф за несообщение в военкомат о переезде составит от 10 000 до 20 000 рублей.

На пленарном заседании Госдумы РФ во вторник, 24 июня, законопроект был принят сразу во втором и третьем, окончательном чтении.

Документ внесли на рассмотрение в феврале. Инициаторы отмечали, что увеличение штрафов за несообщение в комиссариат о новом месте жительства повысит ответственность граждан.

Сейчас это нарушение обходится россиянам в 1 000 - 5 000 рублей. Сведения о переезде требуется предоставлять в течение 3 месяцев.

Теперь принятый законопроект должен одобрить Совет Федерации, далее он направится на утверждение Президента РФ и с его подписью вступит в силу.