В Пензенской области 2 камеры фиксируют водителей с телефоном

27.06.2025 | 16:24

В регионе есть несколько камер, которые фиксируют водителей, пользующихся телефонами за рулем. В Пензе таких не установлено, сообщил порталу PenzaInform.ru директор ГБУ «Безопасный регион» Алексей Тархов.

По его словам, сейчас средства фото- и видеонаблюдения в областном центре не регистрируют данный вид игнорирования правил.

Однако в регионе автомобилистов, разговаривающих по телефону за рулем, могут зафиксировать на следующих рубежах контроля: железнодорожный переезд от станции Бессоновка - станции Пенза-IV (131-й км, Бессоновка) и на трассе Р-158 Нижний Новгород - Саратов (426-й км + 150 м, рядом с Саловкой).

Штраф за разговоры по телефону за рулем сейчас составляет 1 500 рублей.

В Пензенской области регулярно размещают новые комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Они появляются там, где чаще всего случаются серьезные ДТП. Так, в мае в Пензе установили 5 новых комплексов: на проспекте Строителей, улицах Свердлова, Злобина, Ладожской, перекрестке Ульяновской и Черничной.