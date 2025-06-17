Лимит выплат по европротоколу увеличится вдвое

17.06.2025 | 11:03

В России сумму выплат по европротоколу поднимут вдвое. Соответствующий закон во вторник, 17 июня, поддержал Комитет Совета Федерации по бюджету и финрынкам.

Пока водители при упрощенном оформлении ДТП без участия полиции были вправе рассчитывать на страховое возмещение в размере до 100 000 рублей. Теперь сумма сможет достичь 200 000 рублей.

«Лимит в 100 000 рублей действовал с 2018 года. За это время официальная инфляции составила более 30%. И всем нам понятно, что стоимость ремонта также значительно возросла. Европротокол показывает, что он очень востребован. В 2022 году 41% ДТП оформлен по упрощенной процедуре», - отметила зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева, ее слова приводит «Парламентская газета».

По ее мнению, повышение лимита поможет разгрузить сотрудников Госавтоинспекции и они будут оперативнее оказываться там, где действительно требуется их помощь.

Об индексации говорили давно. Летом 2024 года правительство в своем заключении поддержало законопроект в целом, но выразило обеспокоенность повышенным риском мошенничества при оформлении ДТП.