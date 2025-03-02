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Общество

В Пензенской области вступил в силу обновленный закон о тишине

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В Пензенской области вступили в силу поправки, внесенные в Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают запрет на шум в дневные часы и выходные.

Теперь ежедневно установлен тихий час с 13:00 до 15:00. В это время нельзя заниматься строительными, ремонтными, погрузочно-разгрузочными работами как в жилых, так и в нежилых помещениях, если это нарушает покой граждан.

То же касается шумных работ в воскресенье и нерабочие праздничные дни (за исключением 3, 4, 5, 6 и 8 января).

За нарушение закона о тишине предусмотрены предупреждение или штраф: для граждан - от 1 000 до 2 000 рублей, для должностных лиц - от 2 500 до 4 000, для юридических - от 20 000 до 50 000.

Повторное нарушение грозит штрафом гражданам в размере от 2 000 до 2 500 рублей, должностным лицам - от 4 000 до 5 000 рублей, юридическим - от 50 000 до 70 000 рублей.

В регионе по-прежнему нельзя нарушать тишину и покой граждан с воскресенья по четверг c 22:00 до 6:00, в пятницу и субботу - c 23:00 до 6:00.

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