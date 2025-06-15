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Из жизни

Пензенец устроил фейерверк на проезжей части в Терновке

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В Пензе на видео попал необычный поступок мужчины - он запустил фейерверк на проезжей части улицы Терновского.

Кадры с огненным шоу опубликовали в Сети вечером в субботу, 14 июня. По словам автора, видео было снято рядом с баром на пересечении улиц Терновского и Осоавиахимовской.

Мужчина запустил фейерверк в крайней правой полосе движения, на кадрах он смотрит вверх на огни. Мимо проезжает транспорт, но пензенец стоит спокойно, ни на что не обращает внимания.

В комментариях горожане отметили, что в баре была свадьба. Вероятно, фейерверк запущен в честь молодоженов.

«Пенза все веселей и веселей становится», «Что происходит с людьми? Последствия ковида, может?» - поделились впечатлениями комментаторы.

В Пензенской области с июля 2023 года действует запрет на использование пиротехники. Исключение делалось для проведения салютов, посвященных дням славы, памятным датам и иным праздникам, установленным законодательством Российской Федерации и региона. Граждан-нарушителей могут оштрафовать на сумму от 1 000 до 2 000 рублей.

В апреле 2025-го в области утвердили периоды, когда магазинам нельзя продавать пиротехнику.

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Источник — видео группы «Пенза Новости»
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