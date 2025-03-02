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Общество

В Пензенской области за неделю уничтожили пять волков

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В Пензенской области в последнее время все чаще стали находить следы волков. Охотуправление принимает все меры для контроля ситуации.

За последнюю неделю в области добыли 5 волков - в Земетчинском, Городищенском и Белинском районах.

«Эти действия направлены не только на защиту населения, но и на предотвращение возможной угрозы возникновения и распространения болезней, которые могут повлиять как на охотничьи ресурсы, так и на здоровье граждан и животных», - пояснили в минлесхозе.

28 февраля сообщалось, что жители села Секретарка Сердобского района часто стали встречать волков. Один из хищников, бегавших по улице Ермолаевке, попал на видео.

Также сельчане уверяют, что заметили недалеко от Секретарки стаю из 7 волков.

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Источник — фото pixabay.com
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