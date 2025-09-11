В Бессоновском районе спасли попавшего в ловушку барсука

11.09.2025 | 08:48

В охотничьих угодьях Бессоновского района сотрудники областного минлесхоза выявили незаконную добычу барсука.

Животное попало в ловушку, но благодаря слаженным действиям специалистов его удалось освободить.

Барсук не пострадал, его вернули в естественную среду обитания.

«Нарушитель будет привлечен к административной ответственности», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Барсук - особо ценный вид охотничьих ресурсов. За незаконную добычу этого животного предусмотрен административный штраф до 4 000 рублей с возмещением причиненного вреда в размере 36 000 рублей за самца и 60 000 за самку.

Ранее в селе Богословка Пензенского района сотрудники регионального минлесхоза спасли косулю. Ее преследовали бродячие собаки, они загнали убегавшую в один из дворов.