Из жизни

В Засечном сняли на видео пасущихся верблюдов

Печать
Telegram

В Засечном местные жители заметили экзотических для Пензенской области животных - верблюдов.

«Корабли пустыни» паслись недалеко от набережной. Кадры опубликовали в Сети вечером во вторник, 16 сентября.

«Я уже стал сомневаться в пользе Пензенского зоопарка. Серьезно! По улицам гуляют олени, медведи, лисы, а теперь еще и верблюды. Ждем леопардов с белыми медведями», «Это транспортная реформа по-пензенски», - пошутили в комментариях пользователи.

В октябре 2024 года верблюда заметили в Городищенском районе. Животное паслось вместе с овцами у дороги в Сурске.

Выяснилось, что верблюда зовут Маша, и она уже несколько лет живет у фермеров вместе с другими животными.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео «Короче, Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте