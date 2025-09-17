В Засечном сняли на видео пасущихся верблюдов

17.09.2025 | 09:10

В Засечном местные жители заметили экзотических для Пензенской области животных - верблюдов.

«Корабли пустыни» паслись недалеко от набережной. Кадры опубликовали в Сети вечером во вторник, 16 сентября.

«Я уже стал сомневаться в пользе Пензенского зоопарка. Серьезно! По улицам гуляют олени, медведи, лисы, а теперь еще и верблюды. Ждем леопардов с белыми медведями», «Это транспортная реформа по-пензенски», - пошутили в комментариях пользователи.

В октябре 2024 года верблюда заметили в Городищенском районе. Животное паслось вместе с овцами у дороги в Сурске.

Выяснилось, что верблюда зовут Маша, и она уже несколько лет живет у фермеров вместе с другими животными.