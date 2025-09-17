В Вадинском районе браконьер убил лосиху

17.09.2025 | 11:00

В Вадинском районе браконьер убил самку лося. Это случилось в воскресенье, 14 сентября, уточнили в областном минлесхозе.

Личность злоумышленника не установлена, забрать добычу он не успел.

Дело в том, что сотрудники охотуправления услышали выстрел и сразу выдвинулись на звук. Они спугнули браконьера, тот скрылся.

«Ущерб оценен в 400 000 рублей. В настоящее время полиция проводит проверку по данному факту», - сообщили в минлесхозе.

В ведомстве напомнили: согласно статье 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации за незаконную охоту предусмотрен штраф до 500 000 рублей или лишение свободы на срок до 2 лет.