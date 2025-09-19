В Белинском районе насмерть сбили лося

19.09.2025 | 09:05

В Белинском районе в ДТП погиб лось, сообщили в региональном минлесхозе утром в пятницу, 19 сентября.

Животное сбил водитель легкового автомобиля. Лось внезапно выбежал на дорогу. Ущерб охотничьему фонду составил 80 000 рублей.

Осенью возрастает вероятность встретить лосей на дорогах и трассах: в этот период у животных начинается брачный гон, самцы становятся агрессивнее и активно ищут самок.

Чтобы избежать подобных ДТП, в региональном минлесхозе попросили водителей соблюдать скоростной режим при движении по дорогам. Особенно это важно в темное время суток.

Наезд на животное является дорожно-транспортным происшествием. В этом случае водитель обязан вызвать сотрудников ГАИ и оформить его. Если он скроется, то наказанием может стать лишение водительских прав на срок от 1 года до полутора лет или административный арест до 15 суток.