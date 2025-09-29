В Пензе и Кузнецке выявлены очаги бешенства

29.09.2025 | 09:43

В Пензенской области выявлено сразу 3 эпизоотических очага по бешенству: в 2-м Городищенском проезде в Пензе, на улице 5-й Заречной в Кузнецке и на улице Северной в селе Зеленовка Колышлейского района. Во всех трех указами губернатора на 60 дней установлен карантин.

На тот же срок неблагополучными по бешенству животных в Пензе объявлены территории

1, 2 и 3-го Городищенских проездов, Горочного проезда, Транспортного переулка, улиц Инициативной, Касаткина (дома № 8-10, четная сторона), Злобина (дома № 2-52а, четная сторона, и № 21-27, нечетная сторона), Транспортной (дома № 2-60, четная сторона) и Ерик (дома № 1-17, нечетная сторона).

В Кузнецке признаны неблагополучными улицы 1, 2, 3, 4 и 5-я Заречные, Набережная, Садовая, Береговая, Молодой Гвардии (дома № 1-58), Заводская (дома № 104-203), 1-я Линия (дома № 45-95), 9-я Линия (дома № 28-45а), 11-я Линия (дома № 9-52), 14-я Линия (дома № 38-97) и 15-я Линия (дома № 22г-57).

В Зеленовке неблагополучной по бешенству объявили всю территорию села.

В указанных точках организовано наблюдение за восприимчивыми животными, будет проведена их вакцинация. Также среди мероприятий - дезинфекция мест обнаружения трупов больных особей,

обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельца и др.

В августе случай бешенства регистрировали в Пензенском районе - на территории деревни Камайки.

Бешенство - смертельно опасное заболевание, передающееся человеку через укус или при ослюнении.

На сегодняшний день эффективного лечения от него нет, может помочь только своевременная вакцинация.