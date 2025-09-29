Сетевое издание|18+|Понедельник|29 сен 2025|11:20
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в MAX PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |

Происшествия

В Пензе и Кузнецке выявлены очаги бешенства

Печать
Telegram

В Пензенской области выявлено сразу 3 эпизоотических очага по бешенству: в 2-м Городищенском проезде в Пензе, на улице 5-й Заречной в Кузнецке и на улице Северной в селе Зеленовка Колышлейского района. Во всех трех указами губернатора на 60 дней установлен карантин.

На тот же срок неблагополучными по бешенству животных в Пензе объявлены территории

1, 2 и 3-го Городищенских проездов, Горочного проезда, Транспортного переулка, улиц Инициативной, Касаткина (дома № 8-10, четная сторона), Злобина (дома № 2-52а, четная сторона, и № 21-27, нечетная сторона), Транспортной (дома № 2-60, четная сторона) и Ерик (дома № 1-17, нечетная сторона).

В Кузнецке признаны неблагополучными улицы 1, 2, 3, 4 и 5-я Заречные, Набережная, Садовая, Береговая, Молодой Гвардии (дома № 1-58), Заводская (дома № 104-203), 1-я Линия (дома № 45-95), 9-я Линия (дома № 28-45а), 11-я Линия (дома № 9-52), 14-я Линия (дома № 38-97) и 15-я Линия (дома № 22г-57).

В Зеленовке неблагополучной по бешенству объявили всю территорию села.

В указанных точках организовано наблюдение за восприимчивыми животными, будет проведена их вакцинация. Также среди мероприятий - дезинфекция мест обнаружения трупов больных особей,

обеспечение отсутствия на территории эпизоотического очага животных без владельца и др.

В августе случай бешенства регистрировали в Пензенском районе - на территории деревни Камайки.

Бешенство - смертельно опасное заболевание, передающееся человеку через укус или при ослюнении.

На сегодняшний день эффективного лечения от него нет, может помочь только своевременная вакцинация.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети