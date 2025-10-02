Сетевое издание|18+|Четверг|2 окт 2025|13:06
Из жизни

На Шуисте спасли неясыть, сидевшую на асфальте у дома

В Пензе спасли длиннохвостую неясыть, замеченную в среду, 1 октября, на улице в микрорайоне Шуист. Птица сидела на асфальте у дома и не взлетала.

Очевидцы сообщили о сове специалистам. Сотрудники охотоуправления выехали на место и осмотрели пернатую. Оказалось, что она здорова. Было решено вернуть ее в лес.

Для поимки неясыти использовали специальный сачок.

«Вскоре свободолюбивая птица вновь оказалась там, где ей самое место - среди деревьев родного леса», - рассказали в минлесхозе.

Пензенцы нередко встречают диких птиц на улицах города. В апреле 2024-го неясыть обнаружили сотрудники лицея № 29 на территории учреждения. В марте пернатую заметили на дереве во дворе дома № 40 на улице Московской.

Источник — видео и фото областного минлесхоза
